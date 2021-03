Michael Mørkøvs mesterstykke baner vejen for ny triumf til verdens mest vindende mandskab

Døgnet efter Jumbo-Vismas dobbelttriumf i Tirreno-Adriatico og Paris-Nice svarede de seneste ni sæsoners mest vindende mandskab, belgiske Deceuninck-Quick Step, igen med en tilsvarende bedrift, som bragte holdets konto op på 10 gevinster i år eller dobbelt så mange som Ineos Grenadiers, Trek-Segafredo og UAE Team Emirates på den delte andenplads.

På de italienske landeveje susede den franske verdensmester Julian Alaphilippe i en hektisk finale over stregen til sæsonens første sejr på den 202 km lange 2. etape fra Camaiore til Chiusdino foran de tre himmelstormere hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma), der bevarede førertrøjen, og den slovenske Tour de France-konge Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

I Frankrig leverede Michael Mørkøv i massespurten på 5. etapes 200 km fra Vienne til Bollène et nyt mesterstykke med et perfekt leadout for ireren Sam Bennett, der afviste rivalerne med et par længder og sikrede sig sin anden etapegevinst så suverænt foran franskmanden Nacer Bouhanni (Arkèa-Samsic) og den tyske duo Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og Phil Bauhaus (Bahrain Victorius), at Mørkøv som nr. 16 over stregen også kunne strække armen jublende i vejret.

Heller ikke i Paris-Nice var der udskiftning på den samlede førsteplads, som sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fortsat sidder solidt på, og på torsdagens færd mod den franske Middelhavskyst skete der i det hele taget søvndyssende lidt både undervejs og i klassementet – i modsætning til i Tirreno-Adriatico.

Her udløste den godt 7 km lange, forholdsvis overkommelige stigning op til den italienske målby Chiusdino nemlig et herligt festfyrværkeri af angreb. Løjerne indledtes allerede med knap 35 km til mål, da den danske mester Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) gik i offensiven sammen med colombianeren Egan Bernal (Ineos Grenadiers) og belgieren Jasper De Buyset (Lotto Soudal).