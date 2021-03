Jublende og dristig dansk sejrherre: Endelig får jeg belønning for lang tids hårdt arbejde

For anden dag i træk markerede dansk cykelsport sig fornemt på den store internationale scene, da den 26-årige Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) susede først over stregen efter et modigt initiativ på den 169 km lange 6. etape i Tirreno-Adriatico i Lido di Fermo på den solbeskinnede Adriaterhavskyst.

Det var anden gang, Mads Würtz Schmidt jagtede lykken i det italienske arrangement, men hvor han forleden som den sidste af en flok udbrydere måtte se sit forsøg neutraliseret i den afsluttende fase, førte han sammen med fire ledsagere i det afgørende fremstød ved denne lejlighed offensiven, som strakte sig over cirka 140 km, succesrigt til ende.

I finalen sikrede Mads Würtz Schmidt sig en perfekt position på hjul af portugiseren Nelson Oliveira (Movistar), der satsede på en lang spurt, men danskeren gik uden problemer forbi og formåede at holde belgieren Brent van Moer (Lotto Soudal) som den nærmeste trussel en længde bag sig.

»Jeg har følt mig godt kørende hele ugen, og det er en kæmpemæssig befrielse, at det endelig lykkedes mig at vinde. Det er lang tids hårdt arbejde, der nu belønnes«, lød det fra en åbenlyst lykkelig dansker, der noteredes for den første gevinst, siden han i 2017 blev professionel.

»Det var et virkelig stærkt udbrud, jeg kom af sted i. Jeg havde prøvet en enkelt gang tidligere, men da blev vi kørt ind. Derimod fik vi hurtigt afstand, da jeg slap fri sammen med de fem, som jeg fulgtes med det meste af vejen, og vi arbejde glimrende sammen. Alle havde et fælles mål, og slæbet blev fuldstændig ligeligt fordelt«.