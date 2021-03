21-årig dansk spurtkanon scorer ny topplacering i den kvindelig verdenselite

Mens 24-årige Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) uden de store problemer forsvarede sin førertrøje på de italienske landeveje i Settimana Coppi e Bartali, demonstrerede den tre år yngre kvindelige danske mester Ema Cecilie Norsgaard Jørgensen i det belgiske WorldTour-løb Classic Brugge-De Panne endnu engang, at også hun er kommet flyvende fra start i denne sæson.

Vingegaard kunne roligt suse i mål som nr. 26 i det store hovedfelt på cirka 70 mand, hvor englænderen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) vandt massespurten efter de 139 km på den lettere forkortede 3. etape – løbets højeste punkt Monte Carpegna kunne ikke forceres på grund af sne – med start og mål i Riccione, mens Emma Norsgaard til det sidste var involveret i dysten om topplaceringerne i Belgien.

For 4. gang i denne sæson mundede Norsgaards anstrengelser ud i en andenplads – nr. 2 i Omloop Het Nieuwsblad, i Le Samyn des Dames og på en etape i Healthy Ageing Tour, hvor hun sluttede som nr. 3 – da hun viste sig som den hurtigste i den lille forfølgergruppe, der nåede til mål 7 sekunder efter den sejrende australier Grace Brown.

»Vil du ikke kalde det for din gennembrudssæson?« spurgte intervieweren i den officielle tv-seance lige inden hyldesten på podiet.

»Jeg mangler jo lige at vinde, så måske når det er sket«, lød det med et smil fra den unge dansker, som imidlertid bliver nødt til at affinde sig med, at hun har fået en ekstremt fornem indledning på 2021.