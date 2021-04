Vingegaard vinder terræn i knaldhård dyst mod Grand Tour-stjerner, og spurtstærke Emma Norsgaard imponerer atter

Med en duel lige til stregen mellem sidste års to dominerende Tour de France-aktører, den slovenske vinder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og nr. 2 landsmanden Primoz Roglic (Jumbo-Viusma), sluttede den hidtil skrappeste etape i Baskerlandet Rundt med forjættende løfter om en intens og højdramatisk fortsættelse af den seks dage lange nordspanske styrkeprøve.

Roglic forsvarede sin førertrøje, da han krydsede stregen på hjul af Pogacar, efter at de to havde udfordret hinanden igen og igen i den åndeløst stejle finale på den 3,1 km lange mur op mod mål med stigningsprocenter på over 20, og Jumbo-Visma-kaptajnen har nu i klassementet et forsrping på 20 sekunder til Pogacar.