Nyt dansk stjerneskud på kurs mod stor triumf løber tør for kræfter 200 m fra mål i medrivende bjergdrama

Med 1,6 km tilbage af den 11,5 km lange finalestigning på kongeetapen i Tyrkiet Rundt kastede den 23-årige Anthon Charmig (Uno-X) sig ud i et dristigt solofremstød på kurs mod Elmali-bjergtoppen i 1.828 meters højde.

Kun en af løbets store favoritter eritreeren Merhawi Kudus (Astana) var umiddelbart i stand til at følge den unge dansker, men måtte slippe, og i et sejt tempo fortsatte Charmig alene mod drømmen om karrierens første store triumf.

Men efter at det i nogle minutter havde set særdeles positivt ud for danskeren, løb han i den afsluttende, åndeløst stejle fase med tocifrede stigningsprocenter tør for kræfter.

Rivalerne nærmede sig bagfra, og i et nervepirrende spændende forfølgelsesræs blev Charmig hentet 200 m fra mål, og han nåede på den korte distance at blive passeret af seks konkurrenter, så han i første omgang måtte tage til takke med syvendepladsen på etapen

Umiddelbart givetvis en skuffelse, når han havde været så tæt på, og det tog da også en rum tid, før Anthon Charmig kom på benene igen, efter at han dødtræt havde sat sig på asfalten, lænet op ad barrieren umiddelbart efter at have passeret stregen.