Målfoto udløser overvældende jubel hos storfavorit og dyb skuffelse hos ung himmelstormer

Efter 219 kilometers kappestrid på de hollandske landeveje, hvor de to første tredjedele var kedsommelige og ensformige, udviklede de sidste 70 km sig med en så konstant stigende grad af intensitet, at den 55. udgave af WorldTour-løbet Amstel Gold Race mundede ud i et åndeløst spændende drama, hvor der gik flere minutter, før det definitivt afgjordes, at den belgiske storfavorit Wout van Aert (Jumbo-Visma) var første mand over stregen.

Den tidligere tredobbelte verdensmester i cykelcross var nemlig impliceret i et så snævert spurtopgør mod det seneste skud på stammen af evnerige aktører med en fortid i den terrængående disciplin, englænderen Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), at det var umuligt for det menneskelige øje at se, hvem der havde vundet.

Og der gik ligeledes en rum tid, før det kunne fastslås ved et nærstudie af målfotoet, at van Aert var den retmæssige sejrherre og dermed fik revanche for det meget knebne nederlag, han led til den 21-årige engelske himmelstormer i den forgangne onsdags De Brabantse Pijl.