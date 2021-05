Synderen fra alvorligt uheld gør sig klar til første spurt efter ni måneders karantæne

For en lille måned siden var den 24-årige hollænder Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) i stand til at genoptage konkurrenceaktiviteterne efter det voldsomme styrt i finalen på 2. etape i Polen Rundt, der 6. august sidste år var tæt på at koste ham livet.

I Giro d’Italia er turen så kommet til rytteren, der blevet udpeget som synderen i den sindsoprivende hændelse, landsmanden Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), hvis ni måneder lange karantæne for at have kørt ureglementeret i den polske spurt udløb i fredags.

Og på dagens 179 km lange 2. etape i den italienske rundtur fra Stupingi til Novara ventes der at blive brug for de kvaliteter, som gjorde Groenewegen til en af de mest succesrige afsluttere, inden han ifølge autoriteterne gik langt over grænsen for det tilladte.

Endnu forekommer luften mellem de to hollandske sprintere langt fra at være renset.

Groenewegen fastslog ellers i et interview inden Giro-starten, at han havde fået talt ud med Fabio Jakobsen, men denne, der i dag sætter punktum for sin medvirken i Deceuninck-Quick Steps succesrige deltagelse i Volta ao Algarve, er tilsyneladende af en ganske anden opfattelse.