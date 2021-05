Dristig outsider efter usandsynlig triumf: »Jeg kan simpelthen ikke tro, at det her er virkeligt«

Med vidt åben mund for at sikre lungerne maksimal ilttilførsel, ansigtet fortrukket i ekstrem anstrengelse og fødderne malende rundt i et gigantisk gear fuldførte den 27-årige hollænder Taco van der Hoorn (Intermarché) på den 190 km lange 3. Giro d’Italia-etape fra Biella til Canale en bedrift, der fortjener en fremtrædende plads i den italienske rundturs mytemættede historie.

Stik mod al sund fornuft lykkedes det nemlig den hollandske Grand Tour-debutant, der havde taget initiativet til det udbrud, som strakte sig over hele etapen, at holde gruppen med de vildt jagtende favoritter på afstand, så han med et udtryk af jublende vantro kunne krydse stregen til karrierens suverænt fornemste triumf 4 sekunder foran feltet anført af italieneren Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) og den tidligere tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe).