Lykkelig Giro-debutant består eksamen med bravur i første forsøg i hektisk massespurt

Allerede i første forsøg bestod den 28-årige belgier Tim Merlier (Alpecin-Fenix) med bravur den krævende eksamen som Grand Tour-debutant, da han i direkte konfrontation med en stribe af verdens langt mere etablerede sprintere tordnede over stregen som vinder med en længde i massespurten på den 179 km lange 2. etape i Giro d’Italia fra Stupingi til Novara.

Merlier kom til den italienske rundtur med tre sejre i denne sæson i bagagen, og han viste sig altså ved sin første optræden i et opgør på dette niveau at have det nødvendige overskud til at henvise den italienske europamester Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-Assos), dennes landsmand Elia Viviani (Cofidis), den tilbagevendte hollænder Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) og den tredobbelte tidligere slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) til de næste pladser.

»Det er fantastisk at komme fra start på denne måde, og jeg er både stolt og lykkelig over, at det kunne lade sig gøre«, lød det fra Tim Merlier i det officielle tv-interview.

»Jeg var forberedt på det, der ventede i finalen, og selv om jeg åbnede med 250 m tilbage, lykkedes det mig at holde helt til stregen«.