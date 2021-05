Vandbærer oplever karrierens vildeste jubelstund under Giroens sidste slag i bjergene

Da Giro d’Italia for tre uger siden indledtes i Torino, vidste den 33-årige italiener Damiano Caruso nøajgtigt, hvilken rolle der ventede ham på Bahrain Victorius-mandskabet.

Som tilfældet havde været de foregående 13 gange, han havde medvirket i en Grand Tour, var det meningen, at han skulle yde sit maksimale for at assistere sin kaptajn, der i dette tilfælde var spanieren Mikel Landa.

Men da Landa på 5. etape til Cattolica styrtede og måtte udgå, begyndte situationen langsomt at ændre sig for den evige hjælperytter, der i sine hidtidige 10 sælsoner som professionel blot var blevet hyldet som vinder to gange - på en etape i Settimana Coppi e Bartali 2013 og sidste år i det spanske endags løb Circuito Getxo.