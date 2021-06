Asgreen skiller sig ud fra mængden inden afgørende temporidt i WorldTour-løb

Efter to etaper med udbrydere som overraskende sejrherrer mundede den 172,2 km lange 3. etape i WorldTour-løbet Critérium du Dauphiné fra Langeac til Saint Haon Le Vieux omsider ud i en spurt i en større gruppe.

Det gav den 31-årige italiener Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) lejlighed til at juble, efter at han to dage i træk havde måttet tage til takke med andenpladsen og havde ærgret sig grundigt over, at triumfen var gledet ham af hænde.

Spanieren Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) og amerikaneren Brandon McNulty (UAE Team Emirates) kom tættest på Colbrelli, men nåede aldrig for alvor at true italieneren, der således noteredes for sæsonens anden sejr, efter at han for cirka halvanden måned siden slog til på en etape i Tour de Romandie.