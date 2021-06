Utrættelig 41-årig brillerer i skrap bjergfinale og melder sig ind i kredsen af olympiske favoritter

Med en blændende finish, som bragte minderne frem om sæsoner spækket med pragtpræstationer, der gjorde ham til en af den professionelle cykelkaravanes oftest vindende, brillerede den 41-årige spanske superstjerne Alejandro Valverde (Movistar) i finalen på den 167,2 km lange 6. etape i Critérium du Dauphiné fra Loriol sur Drôme til Le Sappey en Chartreuse og leverede et storslået bevis på, at alderen bestemt ikke trykker ham.

Efter et perfekt forarbejde af ikke mindst Movistars ny colombianske topnavn Miguel Angel Lopez, der førte favoritgruppen an i et voldsomt tempo på den sidste km, trådte Valverde eksplosivt an, da sidste års engelske Giro d’Italia-vinder Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) forsøgte sig med et overrumplingsangreb på den stejle opløbsstrækning.