Her er de fire største favoritter til sejren i PostNord Danmark Rundt

Med sin eventyrlige karriere, der tæller 155 sejre, og ikke mindst efter sit formidable comeback i Tour de France, hvor han nu med 34 etapegevinster matcher den belgiske legende Eddy Merckx, er spurtkanonen fra Isle of Man, der for 10 år siden blev verdensmester på Geels Bakke, uden sammenligning feltets mest berømte og succesrige personlighed. Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan formen er hos den 36-årige Cavendish i den første start efter Touren, men de tre gange, han hidtil har været med i den danske rundtur, har han slået til på Frederiksberg Allé.

Selv om den 21-årige himmelstormer i denne sæson har vundet Belgien Rundt sammenlagt efter sejr på enkeltstarten undervejs, er hans comeback efter det frygtelige styrt i Il Lombardia for næsten et år siden ikke forløbet ganske, som han kunne ønske sig. Evenepoel vendte efter et slidsomt forår først tilbage til konkurrence i Giro d’Italia, hvor han måtte erkende, at han ikke som håbet kunne kæmpe med om sejren. Det samme var tilfældet med hans deltagelse i begge de olympiske landevejskonkurrencer, hvor medaljedrømmene ikke blev indfriet.

Eksverdensmesteren indledte sæsonen med en forrygende sejr i Kuurne-Bruxelles-Kuurne og var tæt på kort efter i Paris-Nice, men siden har Mads Pedersen i lange perioder haft vanskeligt ved at finde formen. Den 25-årige danske stjerne har tidligere demonstreret sine færdigheder i hjemlandets rundtur med samlet gevinst i 2017 og sejr på enkeltstarten i Nykøbing Falster året efter 8 sekunder foran ingen ringere end løbets overordnede vinder belgieren Wout van Aert. En Mads Pedersen på det niveau er en oplagt kandidat til en fremtrædende position i de kommende dage.