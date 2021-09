Stjerneduos forbløffende pragtoffensiv skaber herligt show og sender Roglic tilbage i rødt

Med et rungende jubelbrøl og den venstre næve knyttet op mod den regnfulde, tågede himmel markerede den 31-årige slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sin eksplosive begejstring over at have fuldendt en storslået offensiv opvisning som vinder af den 185,8 km lange 17. etape i Vuelta a España fra Unquera til Lagos de Covadonga i 1.085 meters højde.

7,6 km fra toppen af den 12,5 km lange finalestigning øgede Roglic sit tempo blot en anelse, men tilstrækkeligt til, at hans eneste følgesvend de forudgående 54 km, årets col