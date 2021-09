Michael Valgren brillerer efter langvarig nedtur med sejrrig soloopvisning på tærsklen til VM

Efter i flere år at have kæmpet indædt for at ramme den storform, der i 2018 gjorde ham til vinder af både Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad, lykkedes det omsider Michael Valgren (EF) at bryde den tyngende sejrstørke, da han jublende passerede målstregen som suveræn nr. 1 i den 93. udgave af det traditionsrige italienske storløb Giro della Toscana.

Med 14 km tilbage af den 191,6 km lange distance greb den 29-årige dansker ud efter lykken i en frontgruppe på 15 ryttere, og inden nogen besindede sig til at iværksætte en seriøs forfølgelse, havde han skaffet sig et solidt forspring.