Danske teenagetalenter afløser verdensmestre og OL-sølvvindere og kører nu om europæisk guld

Således kommenterede Danmarks Cykle Unions assisterende banelandstræner Martin Lollesgaard inden afrejsen til Schweiz forventningerne til det rød-hvide 4 km forfølgelseshold, der i øjeblikket er i aktion ved europamesterskaberne på velodromen i Grenchen, og som afviger stærkt fra det mandskab, der ved VM i sidste sæson erobrede guld og for et par måneder siden i Tokyo led et minimalt nederlag til Italien i den olympiske finale.