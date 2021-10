Suveræn Tour de France-konge scorer historisk triumf med Vingegaard i markant rolle

Som den første siden franskmanden Bernard Hinault i 1979 og den blot fjerde i historien – de to foregående var belgieren Eddy Merckx og italieneren Fausto Coppi – susede den 23-årige slovener Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) over stregen som vinder af den italienske klassiker Il Lombardia efter tidligere på sæsonen ligeledes at have stået øverst på podiet i Tour de France.

Pogacar angreb alene på den sidste store stigning cirka 35 km fra mål, men fik for foden af nedkørslen selskab af italieneren Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), der ikke bidrag til føringsarbejdet, fordi han havde sin franske holdkammerat verdensmesteren Julian Alaphilippe siddende i en gruppe bagude.