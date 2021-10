Medaljevante kvinder sørger med flot sølvopvisning for det sidste bidrag til dansk EM-succes

Trods krævende opgaver på landevejen, siden de erobrede olympisk sølv i Tokyo, lykkedes det Amalie Dideriksen og Julie Leth efter en uhyre spændende afslutning at sikre sig medaljer af samme karat i parløbet ved europamesterskaberne i den schweiziske by Grenchen.

Derimod var der intet at stille op for den unge mandlige duo Matias Malmberg og Frederik Wandahl, da de satte punktum for de kontinentale medaljedyster med en niendeplads i den 50 km lange kappestrid, hvor de aldrig for alvor formåede at komme til orde.