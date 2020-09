Søren Kragh efter Tour-triumfen: Jeg er fyldt med følelser

Med et eksplosivt antrit 3,2 km fra mål stormede den 26-årige Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) gennem storbyen Lyons gader til en formidabel triumf på den 194 km lange 14. Tour de France-etape 15 sekunder foran en hidsigt jagtende forfølgergruppe på godt 50 mand anført af sloveneren Luka Mezgec (Michelton-Scott) og med italieneren Simone Consonni (Codifids), slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og den sejrende danskeres landsmand og holdkammerat Casper Pedersen på de næste pladser.

Dermed er den 20. danske etapegevinst i verdens største cykelløb en kendsgerning, og for Søren Kragh er det sæsonens anden sejr, efter at han slog til på enkeltstarten i Paris-Nice for cirka et halvt år siden.

»Det her har jeg drømt om, lige siden jeg var dreng, og det giver min selvtillid et fantastisk boost, efter at jeg ellers har tvivlet lidt på mig selv hidtil i løbet«, lød det i det officielle tv-interview fra en ovenud lykkelig Søren Kragh Andersen.