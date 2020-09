Tidligere Tour de France-vinder skyder med skarpt efter superholdets sammenbrud

Fuldstændig forfejlet.

Tour de France-vinderen fra 2012, Bradley Wiggins, lægger ikke fingrene imellem, når han som ekspertkommentator hos Eurosport vurderer sammensætningen af den trup, hans tidligere arbejdsgiver, sir Dave Brailsford, har præsenteret i årets Tour de France, og som nu har ført til, at Team Ineos, tidligere Team Sky, for blot anden gang, siden Wiggins tronede øverst på podiet, ikke vinder verdens største cykelløb.

At kritikken kommer direkte i kølvandet på sidste års colombianske Tour-vinder, Egan Bernals, totale sammenbrud på færden til Grand Colombier, kunne måske opfattes som et udslag af bagklogskab, men Wiggins har fra første færd forfægtet det standpunkt, at holdets to andre tidligere Tour-konger, Geraint Thomas og Chris Froome, burde have været en del af det mandskab, der nu slider på de franske landeveje.