For to år siden satte stortalent karrieren på pause – nu er han etapevinder i Tour de France

For to år siden meldte tvivlen sig hos det unge tyske stortalent Lennard Kämna om, hvorvidt den cykelsport, han havde udfoldet sig så succesrigt i, overhovedet var noget for ham.,

Efter i 2017 at have været med til at vinde verdensmesterskabet i holdløb sammen med blandt andre Søren Kragh Andersen for sin daværende arbejdsgiver, Team Sunweb, meddelte han det efterfølgende forår, at han ville holde en pause for at tænke sin situation igennem. Ledelsen viste forståelse, og efter nogle måneder uden konkurrence var lysten vendt tilbage, og han gjorde comeback i PostNord Danmark Rundt i august 2018.

Siden har der ikke været nogen slinger i valsen, og på den 164 kilometer lange 16. Tour de France-etape fra La Tour-du-Pin til Villard-de-Lans kunne den unge tysker, der fyldte 24 i sidste uge og inden denne sæson skiftede til hjemlandets Bora-hansgrohe, juble over sin første professionelle sejr, da han efter et soloridt på godt 20 kilometer krydsede målstregen i 1.152 meters højde som vinder 1.27 minutter foran sidste sæsons ecuadorianske Giro d’Italia-sejrherre Richard Carapaz (Team Ineos).