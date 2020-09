Vildt slag på nådesløst bjerg i den tynde luft med to flotte vindere

I et bjergslag af episke dimensioner med et vildt og vidunderligt landskab som kulisse indfriedes selv de mest højtflyvende forventninger til kongeetapen i årets Tour de France, da de 170 km fra Grenoble til målet i 2.304 meters højde på den nådesløst stejle og hidtil ubestegne tinde Col de la Loze mundede ud i et festfyrværkeri af henrykkende og dramatiske scenarier.

På en dag, da sidste års colombianske sejrherre Egan Bernal (Team Ineos) forlod det gigantiske idrætsskuespil ad bagdøren, sørgede hans 26-årige landsmand Miguel Angel Lopez (Astana) for trøst til den sydamerikanske nations tusindvis af cykelentusiaster, da han efter en eksplosiv finaleoffensiv stred sig først over stregen i den tynde luft.

Og med hædersgæsten, den franske præsident Emmanuel Macron, begejstret applauderende iført mundbind og i behørig afstand på podiet kunne 30-årige Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lade sig hylde i endnu en gul førertrøje efter som nr. 2 i mål 15 sekunder bag Lopez at have trukket sig sejrrigt ud af den slovenske broderstrid med Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), der på tredjepladsen var yderligere 15 sekunder bagud, men kunne glæde sig over, at han nu er løbets ny bjergkonge.