Vild Tour-etape koster mange kræfter et døgn inden mødet med Alperne

I en bagende hed og vidunderligt uforudsigelig maratonudfordning udspilledes på 7. etapes 249,1 km fra Vierzon til Le Creusot et frydefuldt medrivende Tour de France-skuespil, der allerede dagen inden weekendens første styrkeprøver i Alperne fremkaldte et fuldstændig uventet sceneri med hårdt pressede helte, slemt pinte tabere og en lille flok flot kæmpende danskere, som blandede sig magtfuldt i begivenhederne.

Og så blev det en dag, der afslørede, at den lille slovenske nation, der er en stormagt i cykelsporten, ikke kun råder over de to etablerede trumfer i sidste års nr. 1 og 2 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

På denne højst utraditionelle etape var det nemlig den 26-årige Matej Mohoric (Bahrain Victorius), der efter at have sejret på etaper i både Vuelta a España og Giro d’Italia stormede af sted med hæderen, da han fuldendte et gigantudbrud på ca. 220 km med at krydse stregen 1,20 minut foran den nærmeste rival belgieren Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).