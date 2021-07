Dansk Tour-lærling forener succesfuldt ærlig beskedenhed og brændende ambitioner

For fem år siden lanceredes i resultatlisterne fra cykelsportsbegivenheder i det store udland et dansk navn, som indtil da ikke havde været genstand for synderlig opmærksomhed hverken herhjemme eller udenfor landets grænser.

Således stod der ud for andenpladsen på 3. etape i Tour of China I – et arrangement over 12 dage opdelt i to afsnit med hver sit klassement – der kørtes 12. september: Jonas Vingegaard (coloQuick Cult) i samme tid som den italienske vinder Raffaele Bussoni (Androni Giocattoli