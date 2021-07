Den unge nordjyde er klar til at indtage Paris: Vildt temporidt skaber OL-håb og Tour-jubel

Med en forbløffende tredjeplads på den 30,8 km lange enkeltstart gennem vinmarkerne i Bordeaux-området cementerede den 24-årige Jonas Vingeaard (Jumbo-Visma) sin position som den næstbedste i verdens skrappest cykeludfordring, og med den sædvanlige forsigtighedsklausul om, at han skal undgå uheld også på søndagens paradefærd til den franske hovedstad, er den unge nordjyde klar til at indtage Paris efter en historisk Tour de France-bedrift.

Ganske vist tronede Bjarne Riis øverst på podiet i 1996 knap fem måneder før, Jonas Vingegaard blev født. Men det skete efter adskillige tilløb, hvor han havde markeret sig som et varmt vinderemne efter i 1993 at være blevet nr. 5 og to år senere endte på tredjepladsen.

Vingegaard derimod er tordnet til vejrs i første forsøg efter at være startet som hjælper for Jumbo-Vismas suveræne slovenske klassementskaptajn Primoz Roglic. Da denne blev tvunget til at forlade løbet på grund af eftervirkninger fra et styrt, udviklede danskeren sig stille og roligt til hans afløser, og nu kan han altså se frem til, at skulle flankere Tourens altdominerende slovensk enehersker Tadej Pogacar ved søndagens hyldestseance på Chaps-Élysées.