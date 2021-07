Munden blev lynet: Suveræn vinder er træt af dopingsnak, mens Cavendish sparer benene til søndag

Med en pegefinger ført strittende op foran ansigtet, hvorefter den gled hen forbi munden, som var det en lynlås, der skulle lukkes, sendte den 26-årige slovener Matej Mohoric (Bahrain Victorius) et signal til omverdenen om, at der ikke var mere at snakke om, da han efter et nyt formidabelt soloridt passerede passerede målstregen som vinder af den 207 km lange 20. Tour de France-etape fra Mourenx til Libourne.

Forklaringen på den meget tydelige håndbevægelse var en uhyre veltalende Mohoric ikke sen til at komme med i det officielle tv-interview, og som mange måske havde regnet ud, henviste den til det besøg af det franske politi, som Bahrain Victorius forleden oplevede på holdets hotel.

Som i de store dopingrazziaers epoke gennemførtes en omfattende ransagning af rytternes værelser, ligesom diverse træningsfiler blev beslaglagt, uden at Bahrain Victorius angiveligt skulle have fået nogen forklaring på, hvorfor det som det eneste af de 23 deltagende mandskaber i Touren blev udsat for denne behandling.