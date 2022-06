Bitter strid om regning: »Det er simpelthen et udtryk for mangel på format«

Initiativtagerne til Tour de France er havnet i en årelang strid om en ubetalt regning. Det handler om æren for at få verdens største cykelløb til Danmark, og selv Statsministeriet er blevet involveret. Men Tour de France er ikke et »tag-selv-gilde«, lyder svaret fra initiativtagerne.