Vingegaard med klar melding: »Hvis man ikke kan lide det, kan man køre et andet cykelløb«

Sportsdirektør kalder pavé for »livsfarlig«. Geraint Thomas og Jonas Vingegaard mener, at brosten hører hjemme i Touren. »Hvis man ikke kan lide det, kan man køre et andet cykelløb«, siger danskeren.