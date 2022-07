»Masterclass«: Vingegaard får europæisk toppolitiker til tasterne

Verden fulgte betaget Vingegaards vilde angreb på bjerget. Der er chok over, at den hidtil så urørlige slovener Tajdej Podacar alligevel kunne knækkes. Der er respekt for Jonas Vingegaards og hans holds måde at gøre det på. Men især er der begejstring for etapen, som bliver kaldt en de mest dramatiske nogensinde.