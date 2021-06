EM-spilleren fra Østervrå har en opsang til ungdommen

Til tider kommer Joakim Mæhle stadig på stadionet i Østervrå. Når den danske EM-spillers tætpakkede fodboldkalender ellers tillader det, tager han gerne hjem til Nordjylland – det er der, han har det bedst. Trygheden er total.

Og når han er tilbage i den lille by, hvor det hele begyndte, nyder han at tage ned i det nydelige klubhus af røde mursten eller hænge ind over banderne rundt om den fornemmeste græsbane, der samtidig er udstillingsplads for den lokale elinstallatør, murer, automekaniker, vvs’er og sågar kloakarbejder. Det er arenaen for hans barndoms episke fodboldslag, ofte med ham selv som målhelten.

»Jeg elsker at være dernede. Selvfølgelig da«, siger Mæhle, landsholdets venstre back med store offensive kvaliteter.