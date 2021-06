EM-døgnet: De Bruyne har ingen følelse i venstre side af ansigtet efter brud

Belgien. Kevin De Bruyne er stadig mærket af de brud, han fik på næsen og i øjenhulen i Champions League-finalen 29. maj. Jeg har stadig kun meget lidt følelse i venstre side af ansigtet, men det har jeg vænnet mig til, siger De Bruyne til AP. Den belgiske stjerne tilføjer, at det har været lidt skræmmende at skulle gå ind i nærkampene igen. Efter en mindre operation var han tilbage i kamp mod Danmark forleden, hvor det blev til et mål.

Danmark. Flankeret af sin kæreste, sine børn og sin svigermor besøgte Christian Eriksen fredag den danske EM-lejr i Helsingør. Forinden var han blevet udskrevet fra hospitalet, og det var første gang, siden han fik hjertestop og blev genoplivet i Parken, at fynboen aflagde holdkammeraterne et visit. Besøget gjorde stort indtryk på forsvarsspiller og landsholdskollega Joakim Mæhle. »Det var pisse dejligt at se Christian for at være ærlig. Jeg tror ikke engang, at der var så mange, der vidste, han kom. Han havde det godt efter omstændighederne. De skal selvfølgelig hjem og slappe af og få vendt situationen«, siger han til Ritzau.

Christian Eriksen har fået indopereret en avanceret pacemaker, og det vides endnu ikke, om han agter at fortsætte karrieren. Men det var heller ikke det vigtigste ved fredagens møde. Midtbanestjernen brugte tiden på at kramme og tale med holdkammeraterne. »Han sagde, at han var glad for at se os. Det var emotionelt. Jeg havde skrevet med Christian og sagt, at jeg havde brug for at røre og se ham i virkeligheden for at kunne tro, at han havde det godt. Men det havde han heldigvis«, siger Mæhle.

EM-kampe Gruppe F 15.00 Ungarn-Frankrig 18.00 Portugal-Tyskland Gruppe E 21.00 Spanien-Polen EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

Sverige. Mattias Svanberg er tilbage i den svenske EM-trup, efter at han har været smittet med coronavirus. Det siger pressechefen for Det Svenske Fodboldforbund, Jakob Kakembo, ifølge nyhedsbureauet TT. Svanberg blev testet positiv for covid-19 kort før EM og har siden været i isolation. Bologna-spilleren kommer til at træne for sig selv til at begynde med. Den anden svenske spiller i EM-truppen, der også blev testet positiv for coronavirus, Dejan Kulusevski, er også tilbage i truppen, men sad på bænken under opgøret mod Slovakiet torsdag. Sverige spiller sidste gruppekamp mod Polen onsdag.

Gruppe F. Frankrig og Portugal kan søndag med sejre over henholdsvis Ungarn og Tyskland kvalificere sig til turneringens ottendedelsfinaler. Portugisernes superstjerne Cristiano Ronaldo scorede to mål i holdets første kamp mod Ungarn og nåede sammenlagt op på 11 EM-scoringer, hvilket er flest af alle. Denne rekord har han mulighed for at udbygge mod tyskerne, der jagter det første point efter nederlag til Frankrig.

England. Englands manager, Gareth Southgate, er ikke tilfreds med sit mandskabs præstation mod Skotland fredag aften ved EM i fodbold. Det siger han til ITV efter opgøret, der endte 0-0, og hvor de undertippede skotter langt henad vejen var det bedste hold. Det var en frustrerende aften. Vi ved, at vi kan spille bedre. Hele holdet - jeg bliver den første - bør se indad. Vi er nødt at forbedre os. Vi gjorde ikke nok for at vinde kampen i aften. Vi havde ikke nok forsøg på mål. Det er vi nødt til at få set på«, siger Southgate ifølge Ritzau, og tilføjer, at nabolandet gjorde det svært for englænderne.