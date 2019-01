Advokat for manden bag 70 millioner lækkede dokumenter: Han er whistleblower, men ikke nødvendigvis den eneste

I sidste uge blev en 30-årig portugiser anholdt i Ungarn. Mistænkt for afpresning og at tilegne sig ulovlig adgang til informationer i relation til whistleblowerplatformen Football Leaks. Nu bekræfter advokat William Bourdon, at portugiseren Rui Pinto er identisk med whistlebloweren ’John’.