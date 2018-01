Liverpools manager: Coutinho var desperat for at komme til Barcelona Brasilianeren bliver verdens næstdyreste efter skiftet fra Liverpool til FC Barcelona.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har forståelse for de Liverpool-fans, der er skuffede over, at klubben efter længere tids pres har givet efter og solgt brasilianeren Philippe Coutinho til FC Barcelona til en pris på den pæne side af milliarden.

De dyreste spillere Neymar 1,665 milliarder kr. Fra Barcelona-PSG, 2017 Philippe Coutinho 1,2 milliarder kr. fra Liverpool-Barcelona, 2018 Ousmane Démbéle 787 millioner kr. Fra Dortmund-Barcelona, 2017 Paul Pogba 787 millioner kr. Fra Juventus-Manchester United, 2016 Gareth Bale 757 millioner kr. Fra Tottenham-Real Madrid, 2013 Cristiano Ronaldo 705 millioner kr. Fra Manchester U-Real Madrid, 2009 Gonzalo Higuain 675 millioner kr. Fra Napoli-Juventus, 2017 Neymar 661 millioner kr. Fra Santos-Barcelona, 2013 Romelu Lukaku 635 millioner kr. Fra Everton-Manchester United, 2017 Luis Suarez 612 millioner kr. Fra Liverpool-Barcelona, 2014 Kylian Mbappes skifte fra Monaco til PSG i 2017 for cirka 1,35 milliarder kr. er ikke officielt. Han er foreløbig kun lejet. Kilde: transfermarkt.com Vis mere

»Jeg kan godt forstå, hvis tilhængerne bliver skuffede, men det er en del af fodbold. Alle spillere har deres egne drømme og mål«, siger tyskeren til Liverpools hjemmeside efter salget af den offensive midtbanespiller.

Den catalanske storklub har i længere tid presset på for at købe Coutinho, og brasilianeren selv ville gerne til Spanien, fortæller Klopp til Liverpools hjemmeside oven på den spektakulære handel.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at han har villet skifte siden juli, da Barcelona første gang viste interesse. Han gentog, når han talte med mig, klubejerne og holdkammeraterne, at han var desperat efter at få lov til at skifte. På trods af det lykkedes vi med at holde på ham i sommerens transfervindue i håb om, at vi kunne overtale ham til at blive. Jeg kan fortælle fansene, at vi har gjort alt for at overbevise ham om at blive«, siger Jürgen Klopp til hjemmesiden.

Ifølge den spanske sportsavis Mundo Deportivo var Coutinho så desperat for at komme til Barcelona, at han selv bidrog med 75 millioner kroner til købssummen.

I Barcelona er det meningen, at Philippe Coutinho skal afløse den nu 33-årige Andrés Iniesta, der i en årrække har været dominerende på storklubbens midtbane, men nu nærmer sig afslutningen på sine allerbedste år.

Modsat efterlader den driblestærke brasilianer et stort hul på Liverpools midtbane, hvor den 25-årige har huseret siden 2013.

Men med over en milliard kroner på lommen burde det ikke være noget problem for Liverpool at finde en afløser af en vis kaliber, og spekulationerne om, hvem det bliver, kører allerede på høje omdrejninger i britisk presse.

Naby Keita kommer til Liverpool fra RB Leipzig til sommer, men der bliver ikke tale om at fremskynde det skifte, har den tyske bundesligaklub meddelt.

SkySports nævner derudover Monacos Thomas Lemar, Gelson Martins fra Sporting og Riyad Mahrez fra Leicester som mulige emner for Liverpool.