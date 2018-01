FCM-klubikon hjem uden VM-ambition, men på jagt efter den fjerde titel på stribe Den tidligere anfører Erik Sviatchenko skal have genopbygget karrieren og tager derfor et lille halvt år i rammer, han kender.

Da Politiken et par dage efter Christian Eriksen-showet i den vanvittige 5-1-sejr i VM-playoff-returkampen i Dublin for lidt over to måneder siden præsenterede læserne for en gruppe på 50 aktører, der alle var i spil til en af de 23 pladser i landstræner Åge Hareides VM-trup, skulle man helt over i fjerde kolonne og kategorien ’langskud, der skal vise eksplosiv fremgang’ for at finde centerforsvareren Erik Sviatchenkos navn.

Klubskifter Foreløbigt har tre spillere, der ifølge Politiken kan være i spil til en yderlig plads i VM-truppen, skiftet klub i det frem til 31. januar åbne transfervindue: 1. januar: Emiliano Marcondes (FC Nordsjælland til Brentford) 4. januar: Anders Christiansen (Malmö FF til KAA Gent) 16. januar: Erik Sviatchenko (Celtic FC til FC Midtjylland)

Og med god grund. For den 26-årige var dengang som nu i bedste fald et sted mellem nummer seks og ni til en central forsvarsplads. En position, hvor landstræneren med anfører Simon Kjær (Sevilla), Andreas Bjelland (Brentford), Anders Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Mönchengladbach) og Mathias ’Zanka’ Jørgensen (Huddersfield) kan trække på kræfter med væsentlig international erfaring. Og først og fremmest en gruppe, der har lært hinanden at kende til bunds undervejs i VM-kvalifikationen med den lykkelige udgang.

Politikens 50 VM-kandidater Per 16. november 2017 14 sikre Kasper Schmeichel, Leicester

Simon Kjær, Sevilla

Andreas Bjelland, Brentford

Henrik Dalsgaard, Brentford

Jens Stryger Larsen, Udinese

Andreas Christensnen, Chelsea

Jannik Vestergaard, Mönchengladbach

Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Huddersfield

Christian Eriksen, Tottenham

Thomas Delaney, Bremen

William Kvist, FC København

Pione Sisto, Celta Vigo

Nicolai Jørgensen, Feyenoord

Yussuf Poulsen, Leipzig 10 tæt på Jonas Lössl, Huddersfield

Frederik Rønnow, Brøndby

Riza Durmisi, Betis

Peter Ankersen, FC København

Lasse Schöne, Ajax

Lukas Lerager, Bordeaux

Mike Jensen, Rosenborg

Andreas Cornelius, Atalanta

Nicklas Bendter, Rosenborg

Viktor Fischer, Mainz 13 boblere Jesper Hansen, FC Midtjylland

David Jensen, Utrecht

Jonas Knudsen, Ipswich

Nicolai Boilesen, FC København

Frederik Sørensen, FC Köln

Daniel Wass, Celta Vigo

Pierre-Emile Højbjerg, Southampton

Rasmus Falk, FC København

Michael Krohn-Dehli, Sevilla

Andres Christiansen, Gent

Kasper Dolberg, Ajax

Martin Braithwaite, Middlesbrough

Marcus Ingvartsen, Genk 13 langskud Anders Lindegaard, Burnley

Lasse Nielsen, Malmö FF

Erik Sviatchenko, FC Midtjylland

Christian Nørgaard, Brøndby

Mathias Jensen, FC Nordsjælland

Philip Billing, Huddersfield

Jacob Bruun Larsen, Dortmund

Jakob Poulsen, FC Midtjylland

Lucas Andersen, Grasshopper

Lasse Vibe, Brentford

Kenneth Zohore, Cardiff

Emiliano Marcondes, Brentford

Christian Gytkjær, Lech Poznan Vis mere

Med den iøjefaldende fembande foran sig er det da heller ikke VM-billetten, den Celtic FC-ejede Erik Sviatchenko skal spille for i foråret. Det slog Erik Sviatchenko da også hurtigt fast, da han vendte hjem til dansk fodbold.

»VM er slet ikke i mine tanker«, forklarede han til DR.

Erik Sviatchenko er de seneste to år kun kommet gennem Åge Hareides nåleøje ved nordmandens allerførste landsholdssamling og med 26 kampminutter som udbytte. Det seneste halve år har han været plaget af en alvorlig knæskade, der har holdt ham udenfor siden Champions League-kvalifikationen.

Fire mesterskaber på stribe?

Det er derfor en lejeaftale med forsvarsspillerens tidligere klub, FC Midtjylland, der først og fremmest skal få karrieren på ret køl igen. Og at der så er en DM-titel at spille om med den klub, han repræsenterede i 9 år, inden han i januar 2016 rejste til storklubben i Glasgow, det er naturligvis yderligere motiverende, forklarede Erik Sviatchenko på et hurtigt pressemøde i Billund Lufthavn tirsdag morgen.

»Da jeg fik muligheden for at få seks måneder i det midtjyske igen, følte jeg, det var en perfekt mulighed for mig. Det vigtigste for mig i de næste seks måneder, det er at være topmotiveret. Og det er jeg. Jeg er virkelig sulten efter at komme til at spille. Og så bliver det endnu mere spændende, at vi har noget at spille for«, sagde Erik Sviatchenko og kiggede smilende over på FC Midtjyllands cheftræner Jess Thorup.

»Sidste gang jeg var her, vandt vi noget stort«, lød det fra Erik Sviatchenko, der som anfører var med til at hente Superliga-pokalen til FC Midtjylland for første gang i klubbens historie i 2015 og i de to seneste sæsoner har været med til at vinde titlen i Skotland og nu altså sigter efter at blive national mester for fjerde sæson på stribe.

Jess Thorup har fulgt Erik Sviatchenko på tætteste hold de seneste to år og vurderer, at forsvarsspilleren har udviklet sig yderligere, siden han rejste udenlands, og kladte ham ved hjemkomsten for »en spiller med store ambitioner«.

I første omgang er der ambitioner om at få kampminutter i benene i en træningskamp i tyske Kaiserslautern i dag.

Så vil det i løbet af det sene forår vise sig, om der alligevel skulle gemme sig en lillebitte VM-ambition hos Erik Sviatchenko, der har spillet fem A-landskampe og som debuterede i foråret 2015 med en 3-2-sejr i Aarhus på et hattrick af Nicklas Bendtner. Og Bendtners VM-muligheder? Han skal bare bombe videre i Rosenborg i foråret, så sender Åge Hareide bud efter ham.