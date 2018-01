Grotesk trekantsdrama styrer Arsenals bud på topangriber Olivier Giroud sidder med afgørende indflydelse i spillet om Pierre-Emerick Aubameyang, hvor Chelsea, Arsenal og Dortmund skal finde en holdbar løsning.

Det knager på det sportslige område i Arsenal, og klubben har budt tæt på 60 millioner pund for Dortmund-angriberen Pierre-Emerick Aubameyang. Men før transfervinduet smækker i natten til torsdag, skal en besynderlig trekantsløsning finde sted, og her er absolut ingen garanti for succes.

For selv om London-klubben, der tirsdag aften spiller Premier League-udekamp mod Swansea, ser ud til at kunne lokke Aubameyang til Emirates, skal to andre transfers samtidig blive en realitet. Og her er der problemer nok at tage af. Meget tyder desuden på, at den franske Arsenal-angriber Olivier Giroud er manden, der sidder med afgørelsen i sine hænder.

Den svære afløser

Dortmund har nemlig fra start af forløbet, hvor klubben i øvrigt har skældt Arsenal ud for utidig kontakt til Aubameyang, fastslået, at handlen kun bliver til noget, hvis den ottefoldige tyske mester får en egnet afløser for gaboneseren.

Her har Arsenal i første omgang kørt Giroud i stilling, men han har gjort det klart, at han ikke er meget for at forlade London. Der er imidlertid indløbet et godt timet tilbud fra den engelske mesterklub Chelsea, som kunne løse franskmandens geografiske dilemma, og herefter skiftede Dortmunds interesse til Chelsea-frontløberen Michy Batshuayi.

Belgieren har ladet britiske medier forstå, at han gerne tager turen til Bundesligaen i jagt på mere spilletid, og det er muligheden for at spille sig til sommerens VM-slutrunde i Rusland, der er et vigtigt kort i kabalen.

Aftalen skal sende Giroud til Stamford Bridge, hvor Batshuayi af manager Antonio Conte hovedsageligt har været benyttet som indskifter. Men Chelsea er ikke tilfreds med det prisskilt, Arsenal har sat på Giroud, hvilket efter sigende skulle lyde på mindst 30 millioner pund.

Flere muligheder

På det seneste har Chelsea derfor også ført forhandlinger med Tottenham om at overtage spanske Fernando Llorente, men Chelsea vil helst kun leje Llorente, hvorimod Tottenham går efter en permanent aftale. Her var Chelsea parat til at lade Batshuayi gå den anden vej, men den unge angriber ved godt, han ikke kan skubbe Harry Kane ud af Spurs-startopstillingen, så han har sagt nej tak til den løsning.

Foto: Martin Meissner/AP Pierre-Emerick Aubameyang vil meget gerne spille i Premier League, hvor han hos Arsenal kan forenes med den tidligere Dortmund-holdkammerat Henrikh Mkhitaryan.

Dortmund er i følge tyske medier også i gang med at undersøge muligheden for at skrive kontrakt med enten franske Anthony Modeste, der har kontrakt med FC Köln og er udlejet til kinesiske Tianjin Quanjian, eller den unge argentiner Lautaro Martinez fra Racing Club i hjemlandet.

Hvis Arsenal ikke er i stand til at opnå enighed med Chelsea vedrørende prisen for Giroud, vil et Aubameyang-skifte afhænge af Dortmunds succes med at skaffe en afløser fra et andet sted. Og tiden er knap.

God løsning kan lukke for roderi

Lykkes det ikke, bliver Dortmunds topscorer i tysk fodbold, og det vil bl.a. ærgre SkySports-eksperten Tony Gale.

»Jeg er en stor fan af Aubameyang og Mkhitaryan, og hvis Arsenal får begge som erstatning for Alexis Sánchez, så vil det løfte holdet og være en god løsning efter det rod, der har været omkring forhandlinger og kontrakter denne vinter«, siger Tony Gale, der også ser det som en mulighed, at Arsenal henter den unge brasilianske kantspiller Malcom Oliveira fra Bordeaux.

Arsenal-manager Arsène Wenger har altid været glad for landsmanden Olivier Giroud, men angriberen har alligevel fået at vide, at han ikke vil få ret meget spilletid i denne sæson, og derfor skal der ske noget, hvis han vil bevare en chance for at tage plads i den franske VM-trup.