Jon Dahl Tomasson tager to år mere som assistent Succesduoen, der har ført Danmark til slutrunden i Rusland og været med til at skabe ny optimisme og eufori omkring fodboldlandsholdet, fortsætter til 2020.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson har haft et perfekt samarbejde i to år, og trænerduoen, der har ført Danmark til VM-slutrunden i Rusland og været med til at skabe ny optimisme, stor begejstring og opbakning til landsholdet, fortsætter med Hareide som chef og Tomasson i rollen som assistent i to år mere.

Dansk Boldspil-Union og Tomasson, 41, er netop blevet enige om at forlænge den toårige kontrakt, han blev ansat på i fodboldforbundet, hvor han begyndte i starten af 2016. Åge Hareide, hvis kontrakt løber til og med EM-slutrunden 2020, har rost sin assistent i høje toner og givetvis opfordret DBU til få lavet en kontraktforlængelse med Tomasson hurtigst muligt.

»Jeg er meget glad for jobbet, som jeg gik ind til bl.a. for at for ny erfaring som træner. At arbejde med et landshold er jo noget helt andet end at være klubtræner. Jeg har bestemt nydt det«, siger Jon Dahl Thomasson. »Nydt at have med de allerbedste danske spillere at gøre og være involveret i mange store og betydningsfulde kampe«.

Har skabt stærk vinderkultur

»VM-holdet har haft en fantastisk udvikling, og vi har fået skabt en stærk vinderkultur. Nu kulminerer det med deltagelse i slutrunden til sommer. Det bliver utroligt spændende. Jeg føler, at vi har gode muligheder for at nå langt. Men det er dagsformen, som bliver afgørende for hvor langt. Vi har store ambitioner og masser af selvtillid«.

»Lige fra starten har Åge har givet mig meget plads og ansvar, og vi fungerer godt sammen. Men på sigt er det da min målsætning igen at blive hovedansvarlig træner for et hold«, siger den tidligere landsholdsanfører, der har prøvet at være både chef- og assistenttræner i flere klubber i Holland, hvor han bor med sin familie.

VM-erfaring fra to slutrunder

Manden, der lavede 52 mål i 112 A-landskampe og var med til fire slutrunder. Han har VM-erfaring fra slutrunderne i Japan og Sydkorea i 2002 og Sydafrika i 2010. Tomasson vil selvfølgelig være en oplagt kandidat til at overtage landstrænerrollen, når Åge Hareide, 64, stopper.