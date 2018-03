Måske skal FCK'erne heppe på Brøndby for at komme i Europa League

FC København er, som det ser ud nu, midt i den første sæson siden 1999/00, hvor slutplaceringen bliver uden for medaljerækken. Det hjælper næppe noget, at FCK’erne var begyndt at se mere stabile og solide ud end i efteråret – indtil i aftes. Brøndby og FC Midtjylland er guldfavoritter, FC Nordsjælland ligner på en prik holdet, der får bronze.

De er for langt foran FCK. Det kan godt være, at FCK’erne styrker sig selv ved at pege på, at de i top-6-slutspillet skal møde de foranliggende to gange. Men de foregående indbyrdes opgør fortæller en historie, FCK ikke bryder sig om. Ståle Solbakkens hold vandt én af seks kampe, 4-3 over FCM. Og tabte de andre fem. Brøndby fik 15 point, FCN 10 og FCM 7 i opgørene mellem de hold, der er i top-4 nu.

Men FCK er efter 4-3-sejren over FC Helsingør i den vilde kamp i Parken nummer 1 på formbarometret, der omfatter resultaterne i de seks første runder i 2018 i turneringen, hvor den nye struktur indeholder mange ’spurtpræmier’ undervejs i gruppespillene og de sidste knockout-kampe om en Europa-plads og om at undgå nedrykning. Der er virkelig kamp om de sidste pladser i top-6. Taber AaB og AC Horsens på søndag, kan Hobro, SønderjyskE og OB stadig nå op på femte- eller sjettepladsen.

Bo Henriksen er dygtig

AC Horsens er en positiv overraskelse, selv om mange muligvis er enige med ekslandsholdsspiller Martin Jørgensen, der i tv bliver ved med at sige, at han håber, at Bo Henriksens hold snubler lige før målstregen, fordi østjyderne ikke spiller pænt nok.

Det er bare dygtigt trænerarbejde af Henriksen, at han har kunnet hente gode spillere ind og forme en slagkraftig enhed på kort tid. Og Horsens-holdet kan godt kombinere og bruge bolden til andet end lange indkast og gode hjørne- og frispark. Simon Okosun er en af ligaens bedste i luften, hvad vi så, da han snød Brøndbys Benedikt Röcker i 1-1-kampen og udlignede.

Bo Henriksen, der var glad for at se, hvordan hans hold fik hindret Hany Mukhtar i at blive kampafgørende, har sagt, at for ham vil det være det samme at vinde mesterskabet, en kæmpebedrift, hvis AC Horsens kommer i top-6 og dermed allerede har levet op til sæsonmålsætningen om at undgå nedrykning. Det vil være en stor skuffelse, hvis AC Horsens ikke kan slå Lyngby på søndag.

Brøndby-træner Alexander Zorniger var ikke helt tilfreds med sit hold i Horsens. Zorniger har en hovedrolle, men vi har nu lært, at sportsdirektør Troels Bech og klubejer Jan Bech Andersen er de to vigtigste i klubben. Sidstnævnte sikrer, at der ikke er økonomiske problemer, selv om det seneste regnskab viser et underskud på 24,8 mio. (helt efter planen). Bech skal sælge og købe spillere til sommer, når Brøndby skal have et transferoverskud på 25 mio. Det undrer, at det ikke er lykkedes enten at forlænge med Teemu Pukki eller at sælge ham i vinterpausen. Finnen kan vinke farvel til sommer, uden at Brøndby får en krone.