Dortmund ryger ud af Europa League efter nullert i Østrig

Forbyder Danmark omskæring af små drenge, så strider det mod religionsfriheden.

Det er den amerikanske holdning, som blev fremlagt for repræsentanter for Intact Denmark, en forening, der står bag et borgerforslag om at få forbudt det religiøst betingede indgreb på unge under 18 år.

Et dansk stop for omskæringer af drenge rammer trossamfund som det jødiske og det muslimske, finder Daniel Ernst: »At nægte dem retten til at gennemføre ritualet af etiske årsager, som ikke nødvendigvis deles af alle, er bekymrende set fra et religionsfrihedsperspektiv«.

Han er talsmand for den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé i København. Den har indkaldt Intact Denmark til en møde om foreningens forsøg på at standse omskæringer af drenge.