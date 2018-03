Nicklas Bendtner ligner mest en joker i Åge Hareides VM-trup

Det er svært at forestille sig, at tilskuerne vil buhe, når nuværende og tidligere FCK-spillere bliver præsenteret inden VM-holdets testkamp mod Chile i aften i Aalborg. Det er vist kun noget, der kan ske i Brøndby, som vi oplevede forleden.

Men det bliver interessant at høre, om folk på tribunerne taktfast vil råbe Nicklas Bendtners navn ud over banen og hylde ham, hvis han skulle være med fra start, eller når han varmer op for at blive skiftet ind på et tidspunkt. Det har tilskuerne gjort både i Parken og i Brøndby. Men nordjyderne er ikke helt som københavnere og folk på Vestegnen.

Angriberen med 30 mål i 80 landskampe er en spiller, en type og en person, der deler vandene. En mand, der både forarger og forener, som det er blevet sagt. Han har skuffet os på flere måder, men er blevet tilgivet. Han har fundet ro og spilletid hos Rosenborg i Norge. Og glemt er fornærmende dårlige præstationer på landsholdet, f.eks. da han blev skiftet ud, mens folk piftede, i opgøret mod svenskerne i Parken i november 2015, Morten Olsens sidste kamp som landstræner.

Nicklas Bendtner fylder meget i medierne, ikke mindst i gode og mindre gode historier om hans privatliv. Og de fleste fodboldfans har en holdning til ham og en mening om hans opførsel, fodboldmæssige kvaliteter og måde at optræde på såvel på som uden for banen. Han er den eneste danske landsholdsspiller, der har vist sine underbukser frem midt i en kamp, efter at han har lavet et vigtigt mål.

Længe siden, han var på toppen

Den sportslige karriere har budt på op- og nedture. Han blev topscorer i Eliteserien i 2017, men den norske liga er ikke noget særligt i sammenligning med Bundesligaen, Premier League og ligaerne i Spanien, Frankrig, Italien og Holland. Superligaen er også bedre. Og det er længe siden, Bendtner har gjort en forskel og lavet spektakulære mål i store landskampe, som f.eks. med hovedet mod Italien (2013) og mod Portugal (2009), da han elegant tog bolden til sig og i næste bevægelse sendte den i kassen. Han har ikke scoret i åbent spil i sine seneste 15 landskampe, siden han nettede tre gange mod USA i marts 2015.

Den 30-årige angriber, som kun har nettet en enkelt gang i sine seneste 11 VM- og EM-kampe, lider ikke af mangel på selvtillid. Men det er sympatisk, at han nu optræder med ydmyghed og fortæller os, at han accepterer rollen som reserve, primært for Nicolai Jørgensen og Andreas Cornelius. Bendtner føler fortsat, han er god nok til at spille fra start, og gør alt til træning og i kamp, siger han, for at påvirke Åge Hareides valg og dispositioner.

Men ud fra træningen i aftes skal Bendtner ikke vente en startplads mod Chile. Det kan Cornelius gøre. Den høje Atalanta-forward vil blive anvendt i højre side, hvor han skal modtage lange afleveringer, vinde luftdueller og ekspedere bolden ind i feltet. Det er dog planen, ligesom det var mod Panama i Brøndby, at bruge hurtige, tætte kombinationer midt i banen i opspillet og med Christian Eriksen og Sisto som kreatører.

Eriksen skal også have lov at spille en dårlig kamp, som det var tilfældet forleden, da Sisto var bedste mand og lavede det flotte sejrsmål efter kvikke driblinger og afslutningen med en slags løbeskud, som målmanden var uden chance for at klare. En overskrift i oplægget til kampen er, at en ny sejr vil være vigtig for selvtilliden. Et godt resultat efter en god præstation betyder meget, inden spillerne tager tilbage til deres klubber og ikke mødes igen før i slutningen af maj til de to sidste testkampe før VM-slutrunden.