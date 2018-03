Hareide afviser boykot af VM i Rusland: »For fanden. Hvis man blander politik og idræt, bliver det kaos« Mens flere lande vil holde politikere hjemme fra VM i Rusland, tøver Danmark. Ifølge landstræneren bør debatten forblive politisk – og ikke få sportslige følger.

Åge Hareide har oplevet meget som fodboldspiller i 1970’erne og 80’erne. Og det er han taknemmelig for. Men når han bladrer gennem sin indre meritliste med succesrige sæsoner i Molde, et ophold som forsvarer i den bedste engelske række og 50 landskampe for Norge, mangler der alligevel noget: OL 1980 i Sovjetunionen.

På imponerende vis havde det norske landshold ellers kvalificeret sig til legene, men pludselig var det alt sammen lige meget. I 1979 invaderede sovjetiske styrker Afghanistan, og i protest mod krigsakten opfordrede USA til boykot af OL i Moskva. Norge og 63 andre lande fulgte trop.

»Jeg kunne have været med som spiller«, siger Danmarks landstræner.

»For fanden. Hvis man blander politik og idræt, bliver det kaos«, siger han.

Risiko for et fattigt VM

Det er tydeligt på nordmanden, at han var forbandet over at få frataget muligheden for at opleve et OL. Måske er han det stadig. I hvert fald ønsker han ikke, at hans spillere på det danske landshold anno 2018 skal udsættes for noget af det samme, så Åge Hareide vil ikke blande sport og politik sammen til sommerens VM i Rusland. Selv om det kan virke svært.

»Jeg har set, at der har været skrevet lidt om, hvorvidt det engelske landshold skal bruge boykot som våben i forhold til Rusland. Men hvis vi på den måde skal blande politik og idræt helt sammen, bliver det et fattigt, fattigt VM«, siger Hareide, der efter gårsdagens testkamp mod Chile styrker sit fokus på sommerens slutrunde for det danske landshold.

Debatten om den slags protester mod VM i Rusland er især opstået i kølvandet på giftangrebet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i den engelske by Salisbury for cirka 3 uger siden. Kort tid efter vedtog Storbritannien flere diplomatiske sanktioner mod russerne. Blandt andet blev 23 russiske diplomater udvist, og briterne meddelte, at hverken politikere eller medlemmer af kongehuset vil deltage i sommerens fodboldslutrunde i Rusland.

Det officielle Island bliver væk fra VM

Mandag fulgte Danmark delvist trop. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bekendtgjorde på et pressemøde, at to russiske diplomater har fået besked på at forlade landet inden for en uge.

»Rusland er gået for vidt. Et attentat i en europæisk by med en russisk nervegift er fuldstændig uacceptabel. Storbritannien har vores fulde støtte«, bedyrede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også i en besked på Twitter.

Men samtidig fortale udenrigsministeren, at der endnu ikke er taget stilling til, om det officielle Danmark vil vise sig i Rusland til sommerens VM – eller blive væk. I går valgte til gengæld Island at bakke op om briternes politiske boykot

»Islandske ledere vil ikke deltage ved VM i Rusland«, skrev det islandske udenrigsministerium i en meddelelse.

Boykot er en politisk sag

Uanset om det ender med en dansk boykot fra politisk hånd eller ej, mener Åge Hareide, at det bør forblive ved det. Altså en politisk debat, der ikke griber ind i den sportslige afvikling af VM. For ham er det vigtigt, at spillerne og fansene ikke står som taberne, når nu det er Fifa, der har valgt at lægge slutrunden i Rusland.

»Man kan måske godt sige, at vi har en forpligtelse til at gøre op med os selv, hvad vi synes. Det er klart, at jeg har mine tanker – ikke bare storpolitisk, også indenrigspolitisk især i Norge. Men vi har ikke en forpligtelse til at melde vores holdning ud«, siger Hareide og tilføjer:

»Jeg tror heller ikke, at vi kan tegne en fælles grænse på vegne af hele idrætten. Som person kan jeg have ét syn, mens en anden træner ser anderledes på det. Derfor tror jeg, at vi må holde idrætten ude af de her politiske spørgsmål. Det er ikke vores opgave at sige, hvad vi synes om forskellige regimer. Det må vi lade politikerne gøre – så tager vi os af fodbolden«.