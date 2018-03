Presset på FC København og Ståle Solbakken vokser nu

FC København med de store ambitioner og økonomiske muskler har det dårligt med at slutte en sæson uden en titel og hverken blive mester eller pokalvinder. Men her ved indgangen til mesterskabsspillet for top-6-holdene må FCK bare koncentrere sig om at jagte bronzemedaljerne. Og, for en sikkerheds skyld, håbe på, at enten Brøndby eller FC Midtjylland bliver pokalvinder. I så fald kan 4. pladsen i den bedste fodboldrække jo også give mulighed for en billet til kvalifikationen til Europa League.

Europæisk deltagelse hvert år er mere et must og en målsætning for FCK end for FC Nordsjælland. Og det er virkelig spændende (se tabellen), at netop de to hold mødes på mandag i Parken. En lille finale, har nogen kaldt den kamp, og det er jo rigtigt, at der kommer mange såkaldte 6-point-kampe i de 3 slutspil, der fløjtes i gang nu. Blot 3 point eller hele 9 kan afstanden mellem FCK og FCN være ved slutsignalet. Presset på FCK’erne og cheftræneren er massivt i et forår, hvor Ståle Solbakken har valgt, af forskellige grunde, at holde spillere som Pavlovic, Uros Matic og Youssef Toutouh ude af holdet.

Og Robin Olsen er skadet. Vurderer man chancerne ud fra, hvordan FCK og FCN klarede sig i grundspillet i indbyrdes kampe mod de andre top-6-hold, er Kasper Hjulmands mandskab favorit. Men bruger vi formbarometret for de 7 første forårsrunder, er FCK det. FCK fik 18, FCN tog kun 11 point og floppede på en umulig bane i Helsingør før landsholdspausen.

Brøndby venter på Teemu Pukki

Brøndby, uden nederlag i de seneste 20 runder, har det nemmeste startprogram i mesterskabsspillet, når førerholdet lægger ud mod AaB og AC Horsens. Brøndby – som fortsat venter på, at Teemu Pukki skal forlænge sin kontrakt (måske må klubejer Jan Bech Andersen lige bidrage med nogle ekstra millioner) – må undvære den karantæneramte Benedikt Röcker. Men det går lige op med, at AaB har Rasmus Würtz i karantæne. Hverken aalborgenserne eller Bo Henriksens østjyske tropper har formået at vinde én eneste kamp mod nogen af de 4 bedste hold i de første 26 runder.

AC Horsens er under alle omstændigheder helt bestemt en succes, og hvis der skulle være kåret en Årets Manager 2017, burde titlen være tildelt Bo Henriksen. Han har en dobbelt funktion i klubben, ligesom Ståle Solbakken i FCK, og reagerede og handlede hurtigt og klogt i sommerpausen, da transfervinduet var åbent. Nu har han lige forlænget kontrakten med 35-årige Peter Nymann. Hvis en spiller er god nok, er alderen ligegyldig. Nymann, der før har spillet i Superligaen for SønderjyskE, OB, Esbjerg og FC Vestsjælland, er fortsat god nok. En mand, der altid giver sig fuldt ud i holdets tjeneste.

Mange penge,få point til Lyngby

FC Helsingør, Randers FC og Lyngby ved, at de skal ud i nedrykningskampe, når der er spillet færdig i de 2 grupper med 4 hold. Helsingør-træner Christian Lønstrup har brugt 32 spillere indtil nu, Randers FC og Lyngby har anvendt hver 30. Det er mange og vidner om, at trænerne kæmper for at finde frem til den bedste opstilling. Og Lyngbys negativ-serie under træner Thomas Nørgaard på 14 kampe i træk uden en sejr er lige så bekymrende, som man må imponeres over det stadigt voksende antal af tidligere Lyngby-spillere, der melder sig med økonomisk støtte til klubben i en svær tid.

OB og SønderjyskE kan føle sig sikre på at undgå de 2 nederste pladser i gruppe 2 og komme frem til at skulle spille med om 7. pladsen. I den anden gruppe, hvor Silkeborg og Helsingør mødes i dag, bliver der tæt strid om at undgå 3. pladsen. Helsingørs spil ude på banen er meget bedre, end stillingen viser, mener David Nielsen, træner for AGF-holdet, som har lavet færrest mål, 3, af alle i foråret, men også lukket færrest, 2, ind. Morten ’Duncan’ Rasmussen, der tog til Polen i januar, er stadig AGF’s topscorer med 4 mål.