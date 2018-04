Kommission: Topklubber skal tvinges til at satse på elitefodbold for kvinder Kommissionen, der skal fremme kvindefodbold, vil tvinge superligaklubber til at oprette elitehold for kvinder. Aktørerne kalder forslaget visionært, men forholder sig skeptiske.

Hvis dansk kvindefodbold skal vokse og opleve flere stjernestunder, som da Pernille Harder, Nadia Nadim og de andre sidste år vandt sølvmedaljer ved EM i Holland, skal mændenes superligaklubber tvinges til at etablere elitehold for kvinder.

Sådan lyder et af de løsningsforslag, som Dansk Boldspil-Unions (DBU) kommission for flere piger og kvinder i dansk fodbold, Kvindekommissionen, i dag fremsætter i en rapport.

»Vores hovedbudskab er, at hvis man vil udvikle kvindefodbolden i Danmark, skal man satse massivt. Et afgørende greb er at få en kvindeliga, der er væsentlig stærkere, end den er i dag«, siger kommissionens næstformand, Lykke Friis, der også er prorektor ved Københavns Universitet.

Rapporten bliver offentliggjort i forbindelse med kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Ukraine i morgen aften. Den ledsages af en Kronik i Politiken mandag skrevet af kommissionens formand, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, sammen med næstformændene Lykke Friis og Christian Stadil, bestyrelsesformand i Hummel.

Konkret opstiller Kvindekommissionen, der blev nedsat i august 2016, tre mål for fremtiden i pige- og kvindefodbold.

Antallet af piger og kvinder, som er medlem af DBU, skal øges fra 65.000 til 135.000 inden 2025. Inden for 10 år skal Danmark vinde EM, VM eller OL. Og sluttelig skal DBU som organisation inden for 10 år afspejle, at en tredjedel af medlemmerne er piger og kvinder.

For at opnå de mål har kommissionen udarbejdet 10 løsningsforslag, hvoraf nogle med egne ord er »kontroversielle«. Et af dem er forslaget om, at DBU kræver, at alle herreklubber med superligalicens også skal etablere et elitekvindehold.

I Divisionsforeningen for de mandlige klubber kalder man forslaget »visionært«, men direktør Claus Thomsen anser det ikke for at være et tiltag, man uden videre kan pådutte superligaklubberne.

»Det vil være omkostningstungt for klubberne. Da det ikke umiddelbart ville være forbundet med indtægter, tror jeg, det vil have store budgetmæssige konsekvenser. Det er en beslutning, klubberne skal træffe, og ikke en, man skal tage centralt uden dialog«, siger Claus Thomsen.

Forslaget lyder godt, men det skal være seriøst, så klubberne ikke bare parkerer kvinderne i hjørnet, fordi de bliver tvunget til at danne et fodboldhold Jan Borre, formand for kvindeafdelingen i Brøndby IF

Reaktionen hos den kvindelige pendant, Kvindedivisionsforeningen, er selvsagt mere positiv. Formand Jan Borre, formand for kvindeafdelingen i Brøndby IF, kalder forslaget for »fantastisk«, men han ser det ikke indført for enhver pris.

»Forslaget lyder godt, men det skal være seriøst, så klubberne ikke bare parkerer kvinderne i hjørnet, fordi de bliver tvunget til at danne et fodboldhold. Du kan sagtens starte et kvindehold og drive det for 500.000 kroner, men det bliver ligaen ikke bedre af«, siger Jan Borre.

Han forklarer, at selv de bedste danske klubber, Fortuna Hjørring og Brøndby IF, omsætter 6-8 mio. kr. mindre end de bedste i Sverige og Norge. En ny eliteklub vil derfor kræve endnu større investeringer.

Et formodet prisskilt på et tocifret millionbeløb er netop det, der får Divisionsforeningen til at være skeptisk.