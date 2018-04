Fornem reklame for Superligaens top, da FCM nedlagde FCK

FC MIDTJYLLAND og Brøndby skal spille om guldet i en tæt duel helt frem til sidste spillerunde i Superligaen, mens FC Nordsjælland og FC København slås om bronzen og en billet til kvalifikationen til Europa League hele vejen frem til ’målstregen’. Der bliver knald på, spænding og mange tilskuere. Det er Fodbolddanmarks forventninger og forhåbninger i en sæson, hvor mange hold i de kommende runder i den nye struktur vil skulle ud i en række ’betydningsløse’ kampe.

Nogle bundhold forbereder sig allerede mest til knald-eller-fald-opgørene sidst på foråret, hvor det handler om at fastholde pladsen i landets bedste fodboldrække. I mesterskabsspillet vil birolleindehaverne AaB og AC Horsens, der begge er startet med to nederlag og målscoren 1-6, måske kun få de point, de kan tage fra hinanden.

FC KØBENHAVN har optrådt som forårets bedste hold og lignede på en prik en sikker vinder, foran 2-0 på MCH Arena, indtil FC Midtjylland-holdet rejste sig og fandt sig selv. Med held, dygtighed og enorm energi fik midtjyderne vendt et sikkert nederlag til en supervigtig 3-2-sejr i et forrygende opgør, der var en flot reklame for superligatoppen. Et lille forsvarskiks og en fejl af Stephan Andersen i målet gav Tim Sparv mulighed for at reducere. Og med mægtig støtte fra tribunerne fik Jess Thorups mænd ekstra kræfter og optrådte pludselig med stort overskud og slagkraft. Assistkongen Jakob Poulsen, nu 79 måloplæg i karrieren, bedst af alle, blev den styrmand, vi ved, han er. Erik Sviatchenko udlignede til 2-2 på et Poulsen-oplæg og udstrålede stor vindermentalitet, der ramte medspillerne, og Tim Sparv fik fat i spillet midt på banen.

Det var overraskende, at Ståle Solbakken havde valgt at spille med teknikeren Rasmus Falk på anfører Williams Kvists position på den centrale midtbane. Men det viste sig, i den første times tid, at være et klogt træk af FCK-træneren. Falk var med til at få spillet til at flyde flot og også bidrage til et højt pres, der generede hjemmeholdet voldsomt. FCK’erne spillede hurtigst og smartest og var farlige med Viktor Fischer i en hovedrolle. Han lagde op til 1-0-målet og scorede selv til 2-0 tidligt efter pausen. Måske følte FCK’erne sig for sikre på, at den føring var nok. Og da indskiftede Artem Dovbyk sparkede ind til til 3-2-sejrsmålet til FCM, lignede Ståle Solbakken en mand, der ikke helt forstod, hvad der skete. I slutfasen kunnne begge hold have scoret. Det var underholdning på højt niveau i Herning.

FCK OG OB er, ligesom de andre klubber, i færd med at få overblik og styr på hvilke spillere, der skal væk, og hvem man i sommerpausen skal have fat på som forstærkninger i truppen til næste sæson. Og der sker også ændringer i trænerstaben. FCK’s hollandske målmandstræner Anton Scheutjens fortsætter næppe, når hans kontrakt udløber. Og et kvalificeret gæt er, at Odense-klubben ansætter Henrik Hansen som assisterende træner under cheftræner Kent Nielsen. Hansen bliver afløser for John Bredahl. Henrik Hansen, der er bosiddende i Odense, er assistent i SønderjyskE. Han har en lang superligakarriere bag sig med 301 kampe i alt for Esbjerg, SønderjyskE, AC Horsens og OB.

SØNDERJYSKE har fået masser af medieomtale det seneste par uger, og det meste havde Haderslev-klubben naturligvis helst været foruden. Påstande og spekulationer om, at SønderjyskE-spillerne skulle have tabt udekampen mod FC Midtjylland med vilje, er blevet til en langstrakt ’matchfixingsag’. Men den har imidlertid ikke påvirket spillerne, som har stået sammen og vist den rette indstilling. Det har vi lært ved at studere de gode præstationer, træner Claus Nørgaards mandskab har leveret. Først i pokalopgøret mod Brøndby, hvor sønderjyderne havde chancer til at vinde, og senest i 1-0-hjemmekampen mod Randers FC.