Tidligere topdommer om straffespark: »Selv om han traf et rigtigt valg, var det en møgsituation« Kritikken af dommere har »taget overhånd«, siger tidligere topdommere, efter at et straffespark og et rødt kort sent i onsdagens Champions League tiltrak sig fodboldverdenens øjne.

De har prøvet det alle sammen, fodboldens topdommere. Hver og en har de i løbet af karrieren truffet et diskutabelt øjebliksvalg, der har haft så afgørende betydning for udfaldet af en kamp, at de har fået en skare af rasende fans efter sig. Og kommentatorer.

»Vi har alle prøvet at stå i den situation, hvor vi har måttet tage bagtrappen ind til hotellet for ikke at risikere at møde vrede fans ved at gå gennem den officielle foyer efter et opgør«, siger den tidligere danske topdommer Claus Bo Larsen og tilføjer:

»Og der er da også tilfælde, hvor vi på vejen hjem ikke lige skal stå i lufthavnen og spille moderne. Det er hårdt«.

Ja, hvis den engelske dommer Michael Oliver skulle hjem fra onsdagens Champions League-kvartfinale i Madrid på samme tidspunkt som Juventus-fansene, gjorde han sikkert også klogt i at gemme sig.

I tillægstidens næstsidste minut dømte englænderen straffespark til Real Madrid – bedst som italienerne var ved at fuldende et utroligt comeback med stillingen 3-0, som var netop de cifre, de havde tabt med i første opgør. Pludselig forsvandt Oliver i et hav af vrede. Juventus-spillerne omringede ham, og den legendariske målmand Gianluigi Buffon var så aggressiv, at han fik et rødt kort. Uden problemer scorede Cristiano Ronaldo på straffespark. Real Madrid var akkurat videre.

I de selv samme minutter rettede rundt regnet den halve fodboldverden en endnu voldsommere vrede mod dommeren. Nogle mente ikke, at der var straffe, da Mehdi Benatia gik i ryggen på Lucas Vázquez. Andre mente, at det røde kort udstillede Olivers mangel på forståelse for fodboldens følelser. Kritikken af Oliver var voldsom blandt kommentatorer og sofatrænere på sociale medier som Twitter – den var også for voldsom, mener den tidligere topdommer Kenn Hansen:

»Jeg er ked af det på Olivers vegne. Dømmer en fremragende kamp, og nu hader millioner af mennesker ham. Og vil huske det i årevis. Den del af gamet savner jeg ikke«, skriver Kenn Hansen på Twitter, hvor han også har lagt en længere tekst om mediers behandling af dommere ud:

»Alle har naturligvis ret til deres egne vurderingsskalaer for dommerpræstationer, men jeg tror ærligt talt, at I undervurderer, hvor meget det ledelsesmæssigt kræver at komme nogenlunde gennem de svære kampe, hvor tændingen er enorm«, skriver han.

Claus Bo Larsen stemmer i:

»Hele debatten om dommere har taget overhånd, men det er jo, fordi det er det svageste led. Hvem er den letteste at gå til, hvis man føler sig forurettet? Dommeren, der skal vurdere en række svære situationer på et øjeblik. Nu står Michael Oliver mange steder som skurken, men det er han jo ikke. Det er spilleren, der satser hele butikken og går i ryggen – eller spilleren, der reagerer så stærkt over for dommeren«, siger Claus Bo Larsen, der i øvrigt mener, at der var straffespark:

»Selv om han traf det rigtige valg, var det en møgsituation at stå i, da det handlede om mange penge og følelser for millioner af mennesker, som elsker fodbold«.