Real Madrid videre efter grotesk afslutning med rødt kort, straffespark og Ronaldo-mål Juventus førte 3-0 i Madrid, men et straffespark eksekveret i 97. minut sendte Real Madrid videre til semifinalerne i Champions League.

Vanviddet i Champions League fortsætter og når nye højder.

Kampene i tal Real Madrid-Juventus 1-3

0-1 Mario Mandzukic (2. minut)

0-2 Mario Mandzukic (37. minut)

0-3 Blaise Matuidi (61. minut)

1-3 Cristiano Ronaldo (90. minut/str.)

Udvisning: Buffon, Juventus (90.)

Tilskuere: 75.000.

Real Madrid videre med 4-3 samlet. Bayern M.-Sevilla 0-0

Udvisning: Joaquin Correa, Sevilla (90.) Tilskuere: 70.000.

Bayern M. videre med 2-1 samlet.

På en af klubfodboldens allerstørste scener var Juventus tre minutter inde i overtiden foran 3-0 og dermed få sekunder fra at sikre sig forlænget spilletid mod Real Madrid, men så gik Medhi Benatia i ryggen på Lucas Vasquez i straffesparksfeltet – og dommer Michael Oliver pegede med en hård dom på pletten.

Efter udvisning til den amok-løbende Juventus-målmand Gianluigi Buffon og fire minutters kaos på grønsværen hamrede Champions League-topscorer Cristiano Ronaldo med højrebenet sit 15. mål i denne sæsons turnering ind bag Wojciech Szczesny, der var sendt på banen qua Buffons røde kort.

Ronaldo lagde al sin rutine, kølighed, ærgerrighed, næse for mål og evne til at være i centrum i sparket, der var et af karrierens vigtigste.

Foto: Paul White/AP 'Matchvinder' Cristiano Ronaldo.

1-3-reduceringen sendte Real Madrid videre til semifinalerne for 8. sæson i træk og Real Madrids drøm om en tredje titel i træk lever dermed forsat.

Det holdt hårdt. Det var en gedigen gyserforestilling med adskillige momenter af høj smerte, de forsvarende Champions League-mestre fra Real Madrid i en rystede usikker udgave gav sit ellers så sejrsvante publikum på Estadio Santiago Bernabeu i kvartfinalereturkampen mod italienske Juventus.

Italienerne havde måske fundet inspiration hos landsmændene fra AS Roma, der tirsdag ekspedere FC Barcelona ud af Champions League ved at vinde 3-0 og dermed 4-3 samlet. For Torino-holdet med 0-3 i bagagen fra det første opgør åbnede som lyn og torden og scorede to gange i 1. halvleg og fik sat kursen mod en voldsom sensation mod de hvide Madrid-trøjer, der blev plettede i sjælden set grad.

Foto: Paul White/AP Real Madrids Daniel Carvajal slog sig på de hårdt kæmpende Juventus-spillere.

Den tredje Juventus-scoring, der udløste 3-3-udligning sammenlagt, lå i luften og kom i form af en foræring fra målmand Keylor Navas, der droppede fælt på et indlæg, så Blaise Matuidi kunne score og få vantroen til at brede sig på lægterne efter en times spil.

Mario Mandzukic var manden bag Juventus’ scoringer i 2. og 37. minut. Begge gange var det i Real Madrids venstre forsvarsside, Juventus og særligt den veloplagte brasilianske kantspiller Douglas Costa, kunne finde store svagheder hos kongeklubben, der i den grad legede med ilden i defensiven og i offensiven tillige måtte se langt efter spektakulære bidrag fra talismanen Cristiano Ronaldo.

Altså ind til Cristiano Ronaldo påtog sig en hel religions ansvar og blev matchvinder i en kamp, han og Real jo faktisk tabte.