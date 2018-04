Laudrups agent om Football Leaks: »Ingen har startet en retssag mod mig. I kan ikke være de klogeste«

Det spændende til sidst

Efter halvanden times snak når han endelig frem til Football Leaks. Det er, som om det tænder en ild i ham. Stemmen bliver dyb, han taler langsomt og peger meget.

»Mailen fra Politiken var formuleret meget arrogant. Den afspejlede ikke, at jeg har et stort hjerte. Jeg tror, den skulle skræmme mig – men intet kan skræmme mig. Ingen kan skræmme mig«, siger han.

Han siger, at han »aldrig har tjent penge på Michaels kontrakter«. Men dokumenter fra Football Leaks viste, at Swansea betalte Tutumlu et beløb, der svarede til netop 10 pct. af Laudrups aftale. Omkring 3 mio. kr. til tyrkeren per sæson. På samme måde citerede engelske medier ham i 2013 for at sige, at han »ingen penge tjente« på Swanseas spillerhandler. Noget lignende sagde Laudrup om Tutumlus arbejde i Wales.

»Men jeg har slet ikke sagt noget til den britiske presse. Det har Michael heller ikke. Hvis ikke I havde truet mig i den mail, ville jeg faktisk gerne have snakket med jer om det«, påstår Bayram Tutumlu nu.

Vi har ikke på noget tidspunkt truet dig. Men hvorfor skulle du i det skjulte tjene så meget på de spillere, Swansea hentede?

»Det er normalt. Jeg driver forretning. Vi skabte et hold med få penge, Michael førte Swansea til pokaltitlen, og klubbens værdi blev fordoblet. Set i det lys kan man faktisk sige, at jeg har tjent alt for lidt. Sådan tænker et forretningshoved. De opnåede en succes, de måske aldrig kommer til at opleve igen«, siger Tutumlu.

Hvis alt bare var lige efter bogen, hvorfor begrundede Swansea så fyringen af Michael Laudrup med en mistanke om, at du tjente penge på handlerne under bordet?

»Det var første gang i Swanseas historie, at de fyrede en træner, så de vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig til det. Men de har faktisk valgt at betale Michael to års løn for at gøre det godt igen efter den fadæse«, siger Bayram Tutumlu.

Hvorfor var det så ikke opgivet i kontrakterne til Det Engelske Fodboldforbund (FA), at du var involveret i alle de her handler og tjente mange penge på dem?