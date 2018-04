Det er nu, Brøndby skal vinde guld for første gang siden 2005, da Michael Laudrup var træner

Hany Mukhtar, her i en duel med FCK's Viktor Fischer i søndagens 2-1-kamp i Brøndby, er to af de absolut bedste spillere i Superligaen. FCM-anfører Jakob Poulsen er lige så vigtig for sit hold, og Mukhtar og Poulsen får stor betydning for, hvordan storkampen FCM-Brøndby forløber og ender i aften på MCH Arena i Herning