Brøndby og publikum er de store vindere i Superligaen nu

Det er sjovt, som tidsfornemmelsen hos fodboldspillere kan være forskellig til sidst i en hektisk, medrivende og tæt kamp om afgørende point i striden om mesterskab og medaljer. På MCH Arena i Herning torsdag aften syntes Brøndby-spillerne, at dommerens ur gik alt for langsomt. FC Midtjylland-spillerne følte, at tiden fløj afsted mod slutfløjtet, der var signalet til mægtig Brøndby-jubel og dyb skuffelse hos hjemmeholdet og træner Jess Thorup.

Med 3-2-sejren løftede Brøndby-holdet sig til en oplagt favoritposition i guldstriden, selv om der mangler seks runder endnu i mesterskabsspillet. Dér, hvor topholdene i en sæson med forstærket kritik af turneringsstrukturen giver publikum kanonunderholdning og spænding for pengene, seværdigt, offensiv fodbold i kampe med tempo, nerve og temperament. Kedeligt fedtspil er gemt langt væk.

Brøndby-fans husker snart ikke, hvornår Alexander Zornigers hold senest har tabt en kamp. Men lige i dag er det måske værd at tænke tilbage til sidst i juli. På en sen scoring af hurtigløberen Ernest Asante vandt FC Nordsjælland 3-2 over Brøndby på kunstgræsset i Farum. Det er Brøndbys eneste nederlag til et af top-4-holdene i sæsonen. De øvrige af i alt 7 kampe mod FCN, FCK og FCM har givet Brøndby fuld pointhøst.

Og ved indgangen til 31. runde i den bedste fodboldrække var Brøndby nummer 1 på forårstabellen med 29 point foran FCM med 25, FCK 24, AGF 19, SønderjyskE med 17 og FC Nordsjælland med 15. Kasper Hjulmands FCN-mandskab har kun vundet en af de seneste seks kampe. Derfor er Brøndby favorit på Right to Dream Park. Et vinderhold med stort mentalt overskud. FCM-kampen kostede mange kræfter, men spillere, der er på toppen, bliver ikke trætte, hverken i ben eller hoveder af at vinde.

Som Lasse Vigen, der debuterede for Brøndby og scorede i nederlagskampen sidste sommer, siger det: »Når man drømmer om at være med i toppen og spille om mesterskab og pokaler og gør det, skal man bare nyde kampene og give alt for fansene og for klubben hver gang. Det gør vi«.

Brøndbys høje pres uden Wilczek

Når Jan Kliment et langtidsskadet, er det uheldigt for Brøndby, at Kamil Wilczek har karantæne. Den polske angriber, der har et scoringsgennemsnit lige så godt som Teemu Pukkis, var på toppen mod MCH. Men hjemmeholdet må også undvære en stamspiller, forsvareren Victor Nelsson. Og Brøndby-spillerne vil under alle omstændigheder gøre alt for og få held til at forstyrre og ødelægge nordsjællændernes spilopbygning helt nede fra med det aggressive, høje pres, som i de fleste kampe er så effektivt.

Zorniger-holdet har nu et bedre pointgennemsnit, end holdet, som i 2004-05-sæsonen vandt guld. Det hold, hvor Thomas Kahlenberg lavede 13 mål og lagde op til 11, Johan Elmander og Morten Skouboe havde andre, offensive hovedroller. Og den nuværende assistenttræner Martin Retov var på banen i alle kampe minus én.

I 1998 blev Brøndby mester med et snit på 2,30 point per kamp, der højeste i klubbens historie. FC København vandt DM-guld med 84 point for 33 kampe i 20010-11, 2,45 i snit. Hvis Brøndby vinder resten af sæsonen nu og slutter med 90 point for 36 kampe, vil det være superligarekord med et gennemsnit på 2,5 point.

Det bliver interessant at følge, hvordan FC Midtjylland-spillerne på udebane mod AaB i eftermiddag reagerer efter dukkerten forleden, hvor forsvarspillet manglede konsekvens, og Jesper Hansen i målet – ligesom kollega Frederik Rønnow– skulle have gjort det bedre ved en af modstandernes scoringer. Det var bl.a. kritisabelt, at Kamil Wilczek fik god plads til at heade den aflevering, som var længe undervejs fra Christian Nørgaard, i nettet til 2-2.