Det gør rigtig ondt på FC København at se Brøndby på vej til to titler

BRØNDBY HAR MELDT ud, at der er udsolgt til hjemmekampen mod FC Midtjylland 14. maj. Fodboldfeberen stiger konstant på Vestegnen. Alexander Zorniger kan blive den 19. træner, der fører sit hold til mesterskabet i Superligaen. Og meget vel også den 6., der vinder The Double, som Ebbe Skovdahl gjorde med Brøndby i 1998, Hans Backe med FC København i 2004, Michael Laudrup med Brøndby i 2005, Kent Nielsen med AaB i 2004, og som Ståle Solbakken har præsteret tre gange som FCK-træner.

I løbet af ni dage spiller Brøndby tre kæmpekampe. I Parken mod FCK, samme sted pokalfinale mod Silkeborg og så mod midtjyderne på en mandag aften, når en dobbelt-triumf måske skal fejres. Hvis han kunne, ville tyske Zorniger nok gerne have den slags spekulationer forbudt. Han og spillerne koncentrerer sig kun om den næste kamp, bedyrer de, og vi oplever jo, at mange trænere og spillere prøver at bilde os ind, at de skam aldrig ser på superliga-stillingen. Og alt kan ske i fodbold, som man siger, også at Brøndby bliver slået af Silkeborg og lider nederlag til både FCK og FCM. Det er bare meget lidt sandsynligt.

FC MIDTJYLLAND viste mental styrke og veloplagt spil med stor energi og optimisme i 3-0-mødet med svage AaB. Og vi blev belært af træner Jess Thorup om, at hans anfører Jakob Poulsen må have spillet sig længere ind i ’VM-varmen’, altså i den lille kreds af spillere, der kæmper om en af de sidste pladser i Åge Hareides trup på 23 til slutrunden i Rusland. Det er nemt at være enig med Thorup. Poulsen er en erfaren, uhyre klog og kompetent midtbanespiller. Men vi ved også, at Kasper Hjulmand i FC Nordsjælland, hvis han bliver spurgt, vil anbefale landstræneren at tage Mathias Jensen, med til VM. Også let at forstå. Han er et kæmpe-midtbanetalent, som allerede er en profil i Superligaen. Det er måske enten Poulsen eller Jensen?

STÅLE SOLBAKKEN og FCK har tabt fire gange til Brøndby i denne sæson. Det gør ondt. I perioden marts 1996-maj 1997 vandt Brøndby fem kampe på stribe over FCK’erne. Ingen havde vel forestillet sig, at det kunne ske igen. Men det kan det altså. Det er en enorm vigtig prestigekamp for træner Solbakken på søndag og betydningsfuld at vinde i forhold til bronzestriden med FCN. Ståle Solbakken har jublet vildt og skreget højt, som i Horsens forleden og løbet en rekordlang ’æresrunde’ i Parken for næsen af Kasper Hjulmand og set presset ud. Han har jo også lovet bestyrelsen, at FCK kommer i et europæisk gruppespil igen i næste sæson.

LYNGBY RISIKERER at rykke ud, fordi holdet ikke kan finde ud af at vinde. Nu kommer de afgørende opgør, hvor Lyngby først skal møde Silkeborgs pokalfinalister. En eller anden har sagt, at knockout-kampe lever deres eget liv, så det åbenbart ikke skulle betyde så meget, at man har været et taberhold. Lyngbys erfarne Martin Ørnskov siger til bold.dk, at han glæder sig til, at der kommer nogle rigtige kampe. »Nu har vi spillet fire-fem kampe, som i princippet ikke har betydet meget - ud over, at hvis vi havde vundet, havde vi fået en masse selvtillid og måske en anden position i tabellen«. Ja, netop. Derfor har det da været uprofessionelt og uambitiøst af Lyngby-spillerne, at de har præsteret så svagt over lang tid.

SILKEBORGS cheftræner Peter Sørensen ved, at Brøndby er storfavorit i finalen, og på en måde er det uheldigt for silkeborgenserne, at de har Lyngby-kampene ligeforan og efter finalen. Før i tiden kunne den tabende finalist få en Europa-billet som præmie. Sådan er det ikke mere. Men at spille en pokalfinale er et højdepunkt i klubbens historie. Og det forventes, at 5.000-6.000 fans tager til hovedstaden Kristi Himmelfartsdag for at støtte holdet, hvor Robert Skov-afløseren Vladimir Rodic og Casper Sloth har gjort det godt i foråret. Jens Martin Gammelby lagde ud i foråret med at vise sig fint frem på ligalandsholdet og endda nogle steder blive nævnt som VM-kandidat. Men det er svært at konkurrere med spillere som Henrik Dalsgaard, Peter Ankersen, Jens Stryger Larsen og Andreas Christensen.