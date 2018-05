Twitter-Trump spøger, selv om Nordamerika tror på VM-værtskab i fodbold Budgiverne på VM-slutrunden i fodbold 2026 besøgte torsdag Danmark og gav blandt andet endnu et bizart eksempel på Fifa's problemer. Marokko hjalp ikke sig selv.

Det canadiske fodboldforbunds generalsekretær, Peter Montopoli, understregede det to gange: »Når det 13. juni skal afgøres, hvem der bliver vært for VM 2026, er det Fifa-medlemmerne, der stemmer, ikke landenes regeringer. Det er meget vigtigt at huske«.

Kommentaren blev torsdag givet på et møde i København med budgiverne til slutrunden 2026 og i kølvandet på en del snak om politisk indblanding i processen frem mod en afstemning, der finder sted i Moskva dagen før, VM skydes i gang.

Jeg var da overrasket over udmeldingen, men skal ikke kommentere på, hvad den amerikanske regering kan sige Carlos Corderiro, præsident for det amerikanske fodboldforbund, om Trump-tweet, der truer modstandere af Nordamerikas bud

Duellen står mellem Nordamerika, der har et fælles bud fra Mexico, USA og Canada, og så Marokko. Vinderen får til opgave at afvikle den hidtil største VM-slutrunde med 48 deltagere.

Pinligt blev det ... for Fifa

Men inden man på mødet, hvor de to konkurrenter først præsenterede deres bud for de nordiske forbund og derefter mødte pressen, kom frem til Montopolis taletid, blev der leveret endnu en udgave af et klassisk fænomen i fodbold.

Onsdag aften scorede Liverpool-spilleren James Milner et sjovt selvmål i Rom. I sidste uge scorede præsident Donald Trump et grimt selvmål, da han under en Twitter-støtteerklæring til det nordamerikanske bud også lige truede alle lande, der ikke stemmer den vej. Og torsdag lykkedes det Marokko at score et dumt selvmål, da den nordafrikanske delegation trods løftet om det modsatte ikke ville besvare spørgsmål fra de fremmødte medier.

Egentlig havde marokkanerne torsdag morgen pludselig besluttet, at de slet ikke ville møde pressen, men chefen for budkomiteen, Hicham El Amrani, gav dog en kort version af Marokkos VM-bud.

Løfte om gigantisk overskud

Han lagde vægt på, at Marokko via en stor økonomisk udvikling, et næsten religiøst forhold i befolkningen til fodbold, en meget kompakt og overskuelig udgave af slutrunden, beskedne udgifter for tilrejsende fans samt stor politisk stabilitet og høj sikkerhed bør få overdraget VM 2026 på Fifa-kongressen om godt en måneds tid.

»Et VM i Marokko med korte afstande mellem værtsbyerne vil give vel udhvilede spillere og dermed rigtig god fodbold til gavn for tilskuerne. Fodboldturisterne kan også nyde godt af de mange kulturelle oplevelser inden for kort afstand«, forklarede Hicham El Amrani.

Foto: Carolyn Kaster/AP Donald Trump benyttede forleden under mødet med Nigerias præsident Muhammadu Buhari lejligheden til at understrege, at han regnede med afrikansk støtte til det nordamerikanske bud på VM 2026. Og på Twitter kom Trump for nylig med følgende erklæring: The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

Donald Trump benyttede forleden under mødet med Nigerias præsident Muhammadu Buhari lejligheden til at understrege, at han regnede med afrikansk støtte til det nordamerikanske bud på VM 2026. Og på Twitter kom Trump for nylig med følgende erklæring: The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? Foto: Carolyn Kaster/AP

Amrani meddelte også, at et VM placeret i Marokko kan skaffe et provenu i nærheden af 40 mia. kr.! Et argument, der plejer at blive taget seriøst i betragtning hos Fifa, men Carlos Cordeiro – præsidenten for det amerikanske fodboldforbund (USSF) – smilede blot overbærende og sagde, at »det tal må være en misforståelse«, da han blev spurgt, om det fælles bud kunne matche den beregning.

Men smilet forsvandt hurtigt, da Cordeiro blev spurgt, om præsident Trumps truende melding på Twitter ikke kunne betragtes som utidig politisk indblanding i VM-processen og møde kraftig kritik blandt Fifa-landene.

Konkurrence godt modtaget

»Jeg var da overrasket over udmeldingen, men skal ikke kommentere på, hvad den amerikanske regering kan sige. Jeg er dog meget tilfreds med den støtte, der er kommet fra politisk side, og den er helt afgørende for, at vores opgave skal lykkes«, forsikrede Cordeiro. Hans mexicanske kollega, Decio de Maria, lovpriste den fælles satsning på VM.

»Vores bud er vigtigt for fremtiden. Et samarbejde mellem flere lande er den helt rigtige model for kommende kæmpebegivenheder. Men fodbold er jo konkurrence, og vi er meget glade for, at Marokko også er på banen«, sagde den mexicanske fodboldpræsident.